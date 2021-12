Gewinne eins von drei MSI MPG A750GF Netzteilen

Gewinne je eins von drei extra für euch

an der Chroma vermessenen MSI-Netzteilen



So effizient sind die neuen MSI-Netzteile! Vielleicht kennt ihr es ja, überall wird viel über die Effizienz von Netzteilen geredet, aber wenn es dann um die Details geht, dann verstummen die Stimmen recht schnell. Oberflächliche Gerüchte, Falschaussagen und sogar Verschwörungstheorien finden sich im Internet allerdings massenweise. Wie effizient sind die im Handel erhältlichen Netzteile wirklich? Halten sie, was ihre Zertifikate und die wenigen authentischen Testberichte versprechen? Wir testen regelmäßig für euch Netzteile nach höchsten Standards, wie aktuell die MSI MPG Serie. Aber dieses mal haben wir dazu eine besondere Überraschung parat. Wir gehen der Sache jetzt einmal direkt mehrfach nach! Dafür haben wir nicht nur drei der Netzteile der MSI MPG Serie für unseren Artikel getestet, sondern auch noch weitere drei Modelle des MSI MPG A750GF vermessen, die wir direkt an euch verlosen, inklusive eurer ganz persönlichen Messwerte von unserer Chroma-Teststation. Jeder Gewinner erhält zu seinem Netzteil eine von uns erstellte kleine Urkunde mit Messdaten und ein Excel-Datenfile mit den genauen Resultaten des Effizienztests. So wisst ihr dann endlich ganz genau wie effizient euer eigenes Netzteil wirklich ist.

(Ausschnitt aus unserer für den Gewinner erstellten Urkunde) Die drei von uns vermessenen Netzteile besitzen eine durchschnittliche Effizienz im Bereich 20-100 % Last von gerundet 92,6 % und selbst bei 5-100 % immer noch durchschnittlich 91.8 %. Damit liegen sie klar über dem bei 80 Plus Gold Netzteilen geforderten Effizienzniveau. Die Abweichung der drei Modelle beträgt in der durchschnittliche Effizienz gerade einmal 0,02 Prozentpunkte, was ein starkes Zeichen für gute Komponenten mit niedrigen Toleranzen ist. Die Netzteile stammen direkt aus der neusten Charge, die aktuell im Handel ist, und sind in der Tat sogar noch einmal minimal effizienter als das Testmuster aus unserem Testbericht, welches aus einer älteren Charge stammte! Anbei zeigen wir als Beispiel die Effizienz des zu verlosenden Netzteils mit der Seriennummer 3067YP0B11CE010111004396. Wie gut zu sehen ist, liegt die Effizienz (rote Linie) fast auf Platinum Niveau und weit über dem üblichen 80 Plus Gold Niveau (gelbe Linie). Wenn man das Netzteil bei 50% seiner Nennleistung (375 Watt) betreibt, tritt gerade einmal ein Verlust von 26,5 Watt auf. Jeweils eins dieser drei Qualitätsnetzteilen mit 750 Watt und 10 Jahren Garantie kann bald mit etwas Glück bei euch im PC stecken. So einfach kannst du Teilnehmen und Gewinnen Um am Gewinnspiel teilzunehmen musst du eine einfache Frage aus unserem Test der MSI MPG Netzteile Serie beantworten. Damit wir dich im Fall des Gewinns kontaktieren können, muss du einen Forenaccount bei uns besitzen, uns bei Facebook folgen oder Youtube Abonnent bei uns sein, oder einfach eine E-Mail-Adresse angeben. Wir freuen uns natürlich über alle die uns auf den Kanälen folgen! Wenn du optional direkt deinen Namen und Anschrift angibst, versenden wir im Falle eines Gewinns die Preis sofort ohne Rückfrage an die angegebene Adresse. Adressdaten werden nach Abschluss des Gewinnspiels automatisch gelöscht. Wie viele 12V-Rails besitzt das MSI MPG A750GF Netzteil?





E-Mail-Adresse / Foren-Account-Name / oder Links zu Youtube/Facebook-Profil





Hier kann optional direkt die Adresse für den Versand des Gewinns eingetragen werden (Name, Straße, PLZ, Ort)





Wir bedanken uns bei MSI für die Bereitstellung der Preise! Einsendeschluss ist der 24.12.2021 - Mit der Teilnehme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit der Speicherung der Daten bis zu Auslosung des Gewinners einverstanden. Es werden nur Daten erhoben, die zur Durchführung des Gewinnspiels zwingend erforderlich sind. Wenn keine Adresse angegeben wird, werden die Gewinner unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten E-Mail-Adresse/Forenaccount/Social-Media-Profile benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen melden, so wird der Preis erneut an einen Teilnehmer mit Adresse ausgelost. Eingetragene Daten werden, wenn nicht anders angegeben, nach der Auslosung automatisch gelöscht. Teilnahmebedingungen Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mit der Registrierung zur Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von uns ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. Ihre Registrierungsdaten unterliegen unseren Datenschutzregelungen. Wir behalten uns das Recht vor Teilnehmer ohne Angabe von Gründen auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die Versuchen die Verlosung in irgendeiner Weise zu manipulieren oder sich sonst einen nicht legalen Vorteil zu verschaffen. Wir behalten uns das Recht vor die Verlosung aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Die Gewinner werden per E-Mail (oder anderer vom Teilnehmer angegebener Kontaktmöglichkeit) benachrichtigt und erklären sich einverstanden, dass ihr Name/Forenname im Internet veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung oder Übertragung an Dritte der Preise ist nicht möglich. Ebenso ist der Preis vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt der übliche Haftungsauschluss unsere Webseite. Als Gerichtsstand ist Oberhausen vereinbart.