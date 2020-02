Lian Li O11Dynamic XL im Test Inhaltsverzeichnis > [1] Lian Li O11Dynamic XL [2] Äußerlichkeiten [3] Innenleben [4] Einbau [5] Fazit

Der Glaskasten für alle Fälle? Wer Wert auf hochwertig verarbeitete Aluminium-Gehäuse für PC legt, der wird garantiert schon öfters über den Namen Lian Li gestolpert sein. Der taiwanesische Hersteller hat ein riesiges Portfolio wenn es um Aluminiumgehäuse geht und gilt seit Jahren als einer der führenden Hersteller für Aluminium-Gehäuse. War Lian Li früher vor allem für seine konservativen Gehäuse bekannt war, geht es in letzter Zeit auch hier immer mehr in Richtung Design und Glas. Das O11Dynamic ist eines der Gehäuse die bei Lian Li übermäßig viel Aufmerksamkeit generiert haben. Mit PC-O11Dynamic XL gibt es nun auch eine größere Version des Modells, dass wir uns in diesem Test genauer ansehen wollen. Neben einem riesigen Platzangebot, fällt das O11Dynamic XL vor allem durch seine besonders großen Scheiben auf. Diese sind nicht mit Schrauben fixiert, sondern eingegangen und daher ist ein besonders schmaler Rand möglich. Im Inneren bietet das Gehäuse Platz für große Custom-Wasserkühlungen, Luftkühlungen oder auch für eine ganze Armada an Datenträgern. Um die Optik trotz viel Glas etwas abwechslungsreicher zu gestalten gibt es das Gehäuse in drei verschiedenen Farbvarianten, weiß, silber und in schwarz. Preislich liegt die XL Variante deutlich über dem kleineren Modell, dass man schon für etwa 120 Euro bekommen kann. Lian Li ruft für das PC-O11Dynamic XL um die 200 Euro auf, ob das Gehäuse diesen Preis wert ist? Lieferumfang und technische Daten Mitgeliefert wird beim O11Dynamic XL ein Zubehörpaket mit sämtlichen Schrauben, einer GPU-Halterung sowie einem Handbuch. Letzteres hätte etwas umfangreicher ausfallend dürfen. Material: Aluminium, Stahl, Hartglas und ABS

Maße (mm): 285 x 513 x 471 mm

Gewicht: ca. 11,6 kg

Mainboard-Support: ATX, M-ATX, Mini-ITX (E-ATX mit optionaler Adapterplatte)

Expansion Slots: 8

Drive Bays 3.5" HDD: 4

2.5" SSD: 10

I/O-Ports: USB 3.0 x 4, USB Type C 3.1 x1

Audio In / Out (HD Audio)

Power-. Reset-, RGB-Taster

Vorinstallierte Lüfter Keine

Lüfter-Support Vorne-Seitlich (mm) / 3 x 120 Deckel (mm) 2 x 140 / 3x 120 Heck (mm) -1 x 120 Unten (mm) 2 x 140 /3 x 120

Radiator-Support Vorne-Seitlich (mm) 120, 240, , 360 Deckel (mm) 120, 140 240, 280, 360 Boden (mm) 120, 140 240, 280, 360 Rückseite (mm) 1x 120

Staubfilter Vorne-Seitlich, Deckel und Boden

Maximale Längen für Komponenten CPU-Kühler: 167 mm Grafikkarte: 446 mm Netzteil: 210 mm



Weiter: Weiter: Äußerlichkeiten Inhaltsverzeichnis:

[2]

[3]

[1] Lian Li O11Dynamic XL [2] Äußerlichkeiten [3] Innenleben

[5]

[4] Einbau [5] Fazit