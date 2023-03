Alpenföhn Brocken 4 und Brocken 4 MAX im Test

Die neuen Brocken kommen

Der Brocken von Alpenföhn ist zurück und zur Überraschung nicht nur einmal, sondern gleich als Doppelback! Der Alpenföhn Brocken 3 hat schon sehr viele Jahre auf dem Buckel, sich aber trotzdem immer noch wacker geschlagen. Nur optisch entspricht er vielleicht nicht mehr so ganz den heutigen Erwartungen.

Da es im Luftkühler-Markt aktueller doch ein wenig ruhig zu geht, ist es vielleicht genau die richtige Zeit für einen Generationenwechsel und so präsentiert Alpenföhn am heutigen Tag seine neuen Modelle aus der Brocken Kühler-Serie.

Einmal ganz klassisch als Brocken 4 mit einem neuen 120-mm-Lüfter und einem asymmetrischen Design und dazu auch noch den völlig neuen Brocken 4 MAX als Doppelturm-Brocken mit einem klassischen und einem Slim-120-mm-Lüfter. Damit hat sich der Brocken nicht nur optisch verändert sondern stößt auch gleich in eine neue Leistungsklasse vor.

Passend zu den neuen schwarzen Kühlkörpern, kommen auf diesen auch die neuen Alpenföhn JetStream-Lüfter zum Einsatz. Eine weitere "Besonderheit", beide neuen Brocken Kühler kommen erst einmal schlicht komplett ohne RGB-Beleuchtung daher, was natürlich nicht heißt das wir später nicht auch noch RGB-Versionen sehen werden.

Die UVPs belaufen sich auf 64,90 Euro für den Brocken 4 sowie 89,90 Euro für den Brocken 4 MAX. Wir nehmen direkt zum Launch gleich beide neuen Brocken aus dem Hause Alpenföhn genauer unter die Lupe.

Wie sich der Kühler in Sachen Kühlleistung und Lautstärke schlägt, klären wir wie immer in den nächsten Absätzen im Test. Für die Lesefaulen unter euch, schaut einfach einmal auf unserem TweakPC-Youtube-Kanal nach, denn viele unserer Tests haben wir dort in Form eines Videos festgehalten.

Der Brocken 4

Starten wir den Artikel mit dem Nachfolger eines echten Klassikers auf dem Luftkühlermarkt, dem Alpenföhn Brocken 4, also die vierte Version des erstmals 2009 vorgestellten Kühlers. Der Kühlkörper selbst kommt neu mit einer schwarzen Pulverbeschichtung daher und verzichtet, wie eingangs erwähnt, komplett auf jede Beleuchtung.

Sechs 6-mm-Kupferheatpipes sowie eine Kupferbodenplatte inklusive Vernickelung sorgen für einen raschen Wärmeabtransport, die letzten Montageschrauben sind schon für die Endmontage fest am Kühlkörper fixiert. Von der Seite betrachtet wird das asymmetrische Design sichtbar, was für hohe RAM-Kompatibilität sorgt, auch mit montiertem Lüfter. Ebenso befindet sich auf der Kühlrückseite im unten Bereiche eine Aussparung für größere Mainboard-Kühler in Richtung der ATX-Ausgänge.

Mit einer Höhe von 15,5 cm passt der Brocken 4 in die meisten Gehäuse ohne Probleme hinein. Den Abschluss nach oben bildet die letzte Kühlerlamelle mit einem silbernen Alpenföhn-Schriftzug,. Dort finden sich auch die Heatpipe-Enden mit abgeschlossenen Kappen sowie einer Bohrung für die Endmontage des Kühlkörpers. Der Lamellenabstand beträgt 2 mm und auf der Vorderseite sind zwei gummierte Streifen im Kühler eingelassen damit der Lüfter Schwingungsfrei gelagert werden kann.

Womit wir beim Thema neue Lüfters wären. Alpenföhn hat den Release der Brocken 4 dazu genutzt auch gleich die Lüfter umzubauen. Diese hören auf den Namen Alpenföhn JetStream und positionieren sich am Markt als klassische 120-mm-Lüfter die sich jedoch mit 27-mm Rahmenbreite von den Standardmäßigen 25 mm etwas absetzen. Die Lüfter sind schwarz gefärbt, werden via PWM-Stecker angeschlossen und verfügen beidseitig über Antivibrationsgummierungen an den Ecken.

Fixiert wird der Lüfter am Kühlkörper mit zwei Lüfterklammern und verfügt über einen Umdrehungszahlbereich von ca. 400 bis 1600 U/min. Für die Endmontage muss der Lüfter abgenommen sein.

Der Alpenföhn Brocken 4 präsentiert sich rundum hochwertig verarbeitet und in einer dezenten schwarzen Optik.