ScreenX: Kino mit 270-Grad-Leinwand in Berlin eröffnet

Mit dem ScreenX kann das UCI Luxe Mercedes Platz in Berlin als erstes Kino Deutschlands mit einer 270-Grad-Leinwand aufwarten.

Das neue ScreenX-System feiert in Berlin seine Premiere. Mit einer Sichtfläche von 270 Grad soll das Kino ein neues Erlebnis bieten.

Die Zuschauer sind bei der ScreenX-Technologie von mehreren Leinwänden fast umschlossen, welche das zentrale Bild in der Front abrunden sollen. Bei der Technik soll das periphere Sichtfeld des Zuschauers mit angesprochen werden und damit ein ganz neues Kinoerlebnis geschaffen werden.

Das System ähnelt dabei einem Triple-Monitor-Setup mit klaren Grenzen zwischen den einzelnen Leinwänden. Neben den neuen 270-Grad-Filmen soll der Raum auch für Opern, Konzerte und Sportübertragungen genutzt werden.

Als erster Filme wird "Jumanji: The Next Level" in dem neuen Kinosaal mit 270-Grad-Technologie gezeigt.