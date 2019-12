Microsoft Xbox Series X: Rechteckige Next-Gen-Konsole mit Release-Datum an

Freitag, 13. Dez. 2019 11:30 - [ar] - Quelle:Eigene

Ende 2020 wird Microsoft die Xbox Serie X, welche bislang als "Project Scarlett" entwickelt wurde, auf den Markt bringen.

Die Konsole wurde in einem rund zwei Minuten langen Präsentationsvideo vorgestellt. Zu sehen ist die Konsole selbst als rechteckiger langgezogener Kubus mit dem bekannten Xbox-Controller in Schwarz mit einem aufrechten Laufwerk. Ob die Konsole sich auch auf die Seite legen lässt, kann aktuell noch nicht beantwortet werden. Ebenso ist unklar, ob Microsoft an dem Gamepad noch Änderungen größere vorgenommen hat, oder ob es sich um einen nur leicht modifizierten Standard-Controller der Xbox One handelt.

Die obere Seite der Konsole ist mit einem Gitter aus Rundungen versehen, welches wohl für die Belüftung gedacht ist. In der Front befindet sich neben dem Laufwerkschacht noch mindestens ein USB-A-Port sowie ein Pairing-Knopf für die Controller.

Microsoft hat bislang keine Angaben zu den Spezifikationen gemacht, allerdings wird die 4K-Auflösung mit 120 FPS angesprochen, was für einen HDMI 2.1 oder gleichwertigen DisplayPort-Ausgang sprechen würde. Preise für die noch unveröffentlichte Konsole nannte Microsoft noch nicht.