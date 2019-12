Epic Games Store verschenkt The Escapists und The Wolf Among Us

Samstag, 14. Dez. 2019 12:00 - [ar] - Quelle:Eigene

Angeboten wird sowohl die Gefängnissimulation 'The Escapists' als auch das Point-and-Click-Adventure 'The Wolf Among Us' bis zum 19. Dezember 2019 um 17:00 Uhr.

In dem Epic Games Store gibt es regelmäßig ein kostenloses Spiel, welches nicht nur Neukunden von der Game-Plattform überzeugen soll, sondern auch bereits registrierten Kunden für einen gewissen Zeitraum kostenlos zur Verfügung stehen. Im Dezember bietet Epic Games nicht nur ein, sondern gleich zwei Spiele kostenlos an, welches sich Nutzer des Epic Games Stores bis zum 19. Dezember 2019 um 17:00 Uhr sichern können.

Mit 'The Wolf Among Us' wird ein Point-and-Klick-Adventure aus dem Jahre 2013 angeboten. Die getroffenen Entscheidungen bei 'The Wolf Among Us' haben dabei direkte Auswirkung auf den Story-Verlauf, weshalb sich auch ein mehrmaliges Durchspielen des Titels lohnen soll.

Bei 'The Escapists' aus dem Jahr 2019 handelt es sich um ein Spiel, in dem es das Ziel ist aus einem Gefängnis auszubrechen. In jedem Level werden dabei diverse Möglichkeiten angeboten, wie dies zu realisieren ist. Dabei muss der Spieler die Routinen der Wachen und die Uhrzeit sowie die räumlichen Gegebenheiten studieren und genau kennenlernen.