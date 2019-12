China plant staatliche Kryptowährung

China soll im kommenden Jahr eine staatliche Digitalwährung einführen. Ein Beamter der Volksbank von China soll bereits bestätigt haben, dass die Regierung seit mehreren Jahren an einem solchen Plan arbeitet und die Entwicklung vorantreibt.

Vorerst soll die Währung in einem kleinen Experiment in Shenzhen getestet werden und dann 2020 sich ausweiten. Wann genau die Kryptowährung allerdings Marktreife erreicht, kann noch nicht abgesehen werden. An den Test für die Digitalwährung sollen die vier größten Geschäftsbanken sowie drei Telekommunikationsanbieter in China teilnehmen. Die Tests sollen aber an reale Szenarien gekoppelt werden, sodass auch Bezahlungen in dem Bereich Transport, Ausbildung und medizinische Behandlungen mit der Währung getätigt werden können.

Neben China untersuchen auch andere Zentralbanken wie sich die Einführung von Digitalwährungen verhält. Mit Libra versucht Facebook zudem ein globales Kryptogeld zu etablieren, welches unabhängig von einem Staat ausgegeben werden soll.