Phanteks Enthoo 719: Big-Tower für bis zu zwei Systeme

Montag, 23. Dez. 2019 10:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

In dem besonders großen Enthoo 719 von Phanteks können Mainboards bis hin zum E-ATX-Format verbaut werden und gleichzeitig noch ein weiteres System im Mini-ITX-Format installiert werden.

Für die optimale Belüftung der Systeme im Inneren des Enthoo 719 können Lüfter mit einer Größe von bis zu 360 Millimetern im Deckel verbaut werden, was durch eine Gesamttiefe von 55 Millimetern ermöglicht wird. Für den CPU-Kühler stehen damit auch bis zu 195 Millimeter in der Höhe zur Verfügung und Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 503 Millimetern können in dem Gehäuse installiert werden.

Designtechnisch setzt Phanteks eher auf eine dezente Linie. Im unteren und seitlichen Bereich kann die Front zwar mit einer RGB-Beleuchtung aufwarten und ein großes Sichtfenster bietet Blick auf die Hardware, insgesamt ist der BigTower aber eher zurückhaltend gestaltet worden und dürfte sich damit in fast jeder Einrichtung einfügen.

Der neue Phanteks Enthoo 719 kann ab sofort für 189,90 Euro bestellt werden und ist wider ab dem 28. Januar 2020 bei Caseking lieferbar.