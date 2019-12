AMD Radeon RX 5600 XT: Erste Benchmark mit guter Leistung

Die ersten Benchmarks der noch unveröffentlichten Radeon RX 5600 XT von AMD, deuten eine gute Performance an.

Nach der Veröffentlichung der Radeon RX 5500 XT dürfte der Release einer Radeon RX 5600 XT nur eine Frage der Zeit sein, bis die Performance-Lücke bis zu der Radeon RX 5700 geschlossen wird.

Bei Reddit ist ein Anwender bereits an eine OEM-Variante der Radeon RX 5600 XT gelangt. In einem Test zusammen mit einem Core i7 9700, 16 Gigabyte DDR4-RAM in dem 3DMark Firestrike erreichte die Grafikkarte 18.906 Punkte und sortiert sich damit knapp unterhalb einer GeForce RTX 2060 ein.

Die Radeon RX 5500 XT mit 8 GB Grafikspeicher kommt auf rund 14.000 Punkte, während eine Radeon RX 5700 bis zu 23.000 erreichen kann. Eine GeForce GTX 1660 Ti muss sich mit rund 17.000 Punkten allerdings gegen eine Radeon RX 5600 XT geschlagen geben.

Eine Bestätigung der Grafikkarte und Verifizierung des Leaks blieb der User trotz eines umfangreichen Tests den Lesern schuldig, weshalb die Daten mit Vorsicht zu genießen sind.