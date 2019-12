Star Trek Picard: Amazon ordert bereits zweite Staffel

Amazon* ist von dem Erfolg der Serie "Star Trek: Picard" so überzeugt, dass die zweite Staffel bereits vor der Ausstrahlung der ersten bestellt wurde.

Die erste Staffel von "Star Trek: Picard" wird Amazon am 24. Januar 2020 auf Prime Video veröffentlichen. Die Bestellung der zweiten Staffel soll das Unternehmen aber bereits veranlasst haben.

Das Interesse an "Star Trek: Picard" scheint bereits vor der Veröffentlichung der Serie enorm groß zu sein und Amazon zu einer Bestellung der zweiten Staffel veranlasst zu haben. Während die Produzenten und Geldgeber hinter aktuellen Serien meist die Resonanz nach der Veröffentlichung der ersten Staffel abwarten, bevor eine zweite oder dritte Staffel bestellt wird, hat sich Amazon wohl dazu verleiten lassen, noch vor der Ausstrahlung der ersten Staffel von "Star Trek: Picard" eine zweite Staffel zu bestellen.

Ein weiterer Grund für die frühzeitige Bestellung der neuen Staffel sollen Steuererleichterungen in Höhe von 20,4 Millionen US-Dollar sein, welche als Investitionen in die neue Staffel fließen wird. Die Serie "Star Trek: Picard" wird von CBS produziert und von Amazon in Auftrag gegeben.