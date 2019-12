Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers bleibt hinter den Erwartungen zurück

Mit Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers hat Disney unter der Leitung von J.J. Abrams den neuesten Blockbuster in die Kinos gebracht.

Die ersten Kritiken der Kinobesucher sowie der Fachpresse ließen bereits darauf schließen, dass der neue Star Wars nicht die Erwartungen des Vorgängers erfüllen kann. Nichtsdestotrotz konnte der Film bereits in dem ersten Kinowochenende in der USA 175 Millionen US-Dollar einspielen. Weltweit beziffert Disney die Einnahmen mit 375,5 Millionen US-Dollar. Die Ausgaben für die Produktion des Filmes sollen sich auf rund 100 Millionen US-Dollar belaufen.

In Deutschland wurde der Film bereits von 1,7 Millionen Besuchern im Kino angesehen, was zu dem zweitbesten Kinofilmstart des Jahres, nach Marvel Avengers: Endgame, führte. Star Wars: Episode 7 kam hierzulande am ersten Kinowochenende auf mehr als 2,1 Millionen Zuschauer.