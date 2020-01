TweakPC.de wünscht ein frohes neues Jahr 2020

Mittwoch, 01. Jan. 2020 01:36 - [rj]

Wie doch die Zeit vergeht. Wieder ist ein Jahr vorbei auch wenn man manchmal das Gefühl hat, der letzte Jahreswechsel wäre noch gar nicht so lange her. Das Jahr 2019 war für alle PC-Freunde sicherlich ein super Jahr in dem es endlich beim Kampf AMD vs. Intel wieder rund ging.

Das AMD dabei in der Meinung vieler auch noch als aktueller Sieger hervorgeht, damit hätten viele wohl ein oder zwei Jahre früher nicht gerechnet. Im PC Bereich waren die Zeiten schon immer schnelllebig, aber zuletzt scheint es noch einmal einen Schlag schneller zu gehen. So viele Neuvorstellungen in Sachen PC-Hardware wie in 2019 hatten wir schon lange nicht mehr. Umso gespannter sind wir wie es im Jahr 2020 weiter gehen wird.

Wir werden natürlich für euch auch in diesem Jahr wieder am Ball bleiben und sind nun auch auf Youtube mit unserem TweakPC Youtube-Kanal an der Hardware-Front mit dabei. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, wäre das jetzt die perfekte Gelegenheit einzusteigen.

Einige unserer Leser und vor allem auch Forenuser sind bereits seit den ersten Tagen mit dabei und uns all die Jahre treu geblieben. Das heißt mittlerweile über 20 Jahre. Das Jahresende ist daher immer eine gute Gelegenheit sich an dieser Stelle bei Euch, also unseren Lesern, zu bedanken.

Vielen Dank also an unsere treuen Stammleser und auch an die, die vielleicht nur gelegentlich oder durch Zufall hier bei uns landen. Wir würden uns freuen, wenn euch PC Hardware als Hobby auch weiter genauso am Herzen liegt wie uns.

In diesem Sinne wünschen wir all unseren Forumsmitgliedern sowie unseren stillen Lesern ein frohes neues Jahr.

Bis bald, euer TweakPC.de-Team.