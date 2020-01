PlayStation 5: Audioerlebnis soll einen höheren Stellenwert einnehmen

Entwickler und Nutzer des Developer-Kits der PlayStation 5 haben sich gegenüber Gamesradar einige Details zu der kommenden Next-Gen-Konsole von Sony verraten.

Wie Entwickler Samuel Justice erklärte, stellte es bei der PlayStation 4 ein deutlich größeres Problem dar einen realistischen Sound zu erstellen. Bei der neuen PlayStation 5 soll der Sound direkt in 3D zur Verfügung stehen und damit nicht nur ein besserer, sondern auch deutlich immersiverer Sound möglich werde.

In Verbindung mit dem 3D-Sound könnte auch das Raytracing anders verwendet werden, was eine noch nie dagewesene, realistische Spielerfahrung bieten würde. Der 3D Sound der PlayStation 5 wird allerdings wohl einige Ressourcen in Anspruch nehmen, ob dabei die Grafikleistung bei der Ausgabe von gutem Sound in Mitleidenschaft gezogen wird, wurde noch nicht beantwortet.