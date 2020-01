Huawei steht von einem schwierigen Jahr

Huawei soll aktuell seine Mitarbeiter auf ein besonders schwieriges Jahr vorbereiten. Die bislang noch nicht abzuschätzenden Folgen des anhaltenden US-Handelsembargos setzen dem Hersteller aus China weiter zu.

Die allgemein wirtschaftliche Unsicherheit soll durch eine Diversifizierung der Lieferkette und andere Maßnahmen aufgefangen werden, um die Risiken für den Geschäftsbetrieb zu minimieren.

Der Umsatz des Unternehmens lag mit 850 Milliarden Yuan bereits unter den Erwartungen, insgesamt konnte das Unternehmen aber trotz der Probleme 2019 etwas wachsen. Huawei will sich unteranderem in den nächsten Jahren weiter an dem 5G-Ausbau weltweit beteiligen, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz voranbringen und Cloud Computing sowie Blockchain-Technologien weiterentwickeln. Vorerst soll sich das Unternehmen allerdings in einem "Überlebensmodus" befinden, wie Eric Xu von Huawei erklärt.

Auf eine Hilfe der chinesischen Regierung soll Huawei aber nicht angewiesen sein.