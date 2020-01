CES: MSI mit neuen Partnerschaften und Produkten

Freitag, 10. Jan. 2020 11:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Auf der CES 2020 hat MSI neue und erweiterte Partnerschaften mit Ubisoft, BlueStacks, Motion Plus Design und den weltweit bekannten DJs "DJ Mag, Dimitri Vegas & Like Mike" sowie dem CS:GO-Team SMASH angekündigt.

Aufbauend auf den Partnerschaften werden in diesem Jahr verschiedene Produkte in den Handel kommen. Auf der CES 2020 konzertierte sich MSI vorerst aber auf die C-Serie, welche mit Produkten für Content-Creator aufwarten kann. Zu den Neuheiten zählen die MSI CK40 Tastatur, die CM30 Maus und die CH40 drahtlosen Kopfhörer. Des Weiteren wurden der Optix MEG381CQR Gaming Monitor mit integrierter HMI-Technologie und OLED-Display vorgestellt und der Aegis Ti5 Gaming Desktop, welcher mit einem OLED-Display und Bedienfeld direkt am Gehäuse ausgestattet ist.

Softwaretechnisch hat MSI die eigenen Produkte ebenfalls überarbeitet und mit Overwolf das Dragon Center 2020 verbessert. Darüber hinaus dürfen sich alle über die neue Sound Sharing Technologie von MSI freuen und die AI Voice Recognition und In-Game Voice Control, welche zusammen mit Ubisoft für 'Ghost Recon: Breakpoint' entwickelt wurde.