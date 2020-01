Caseking DreamStore: Bis zu 50 Prozent Rabatt zur DreamHack in Leipzig

Freitag, 10. Jan. 2020 13:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Händler Caseking* wird auf der DreamHack in Leipzig mit einem eigenen Stand vertreten sein und verschiedene Produkte den Besuchern mit bis zu 50 Prozent Rabatt anbieten.

Die DreamHack in Leipzig gilt als eines der größten Gaming-Festivals des Jahres und wird auch in diesem Jahr der Veranstaltungsort zahlreicher eSports-Turniere sein.

Vom 24. bis 26. Januar 2020 findet die diesjährige DreamHack in Leipzig statt. Der Hardware-Händler Caseking hat bereits angekündigt auf der LAN-Party mit einem eigenen, großen Stand vertreten zu sein. In der Halle 4 an Stand 440 können sich Besucher dann die neueste Hardware anschauen und diese zu Aktionspreisen mit bis zu 50 Prozent Rabatt direkt mitnehmen.

Die Öffnungszeiten des DreamStores gelten am Freitag und Samstag von 10:00 bis 20:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Auf der DreamHack werden, wie bereits in den letzten Jahren viele bekannte Gesichter der eSport-Community erwartet. Der Besuch der LAN-Party ist ab 12 Jahren gestattet.