Schenker VIA 15: Effizientes Notebook auf AMD-Basis

Donnerstag, 16. Jan. 2020 09:06 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das neue VIA 15 von Schenker wurde erstmals auf der CES 2020 vorgestellt und setzt auf den AMD Ryzen 5 3500U als Prozessor sowie die integrierte Vega-8-GPU als Grafikeinheit.

Das 15,6 Zoll große IPS-Display löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf. Dank des kompakten Designs kann das Notebook mit einem Gesamtgewicht von nur 1,4 Kilogramm punkten und gehört damit zu den leichtesten Geräten in seiner Ausstattungs- und Größenklasse. Erreicht wird das geringe Gewicht über die Verwendung eines Leichtbaugehäuses mit einer Magnesiumlegierung.

Der verbaute 91-Wh-Akku soll für eine lange Laufzeit von bis zu 16 Stunden sorgen, damit das Notebook für alle Arbeiten an einem Tag gerüstet ist.

Die Ausstattung des Schenker VIA 15 kann zum Teil konfiguriert werden. Es können bis zu 32 Gigabyte DDR4-RAM und zwei M.2-SSDs verbaut werden. Zu den weiteren Features zählen vier USB-Anschlüsse, HDMI-Port sowie MicroSD-Kartenleser.

Das neue Schenker VIA 15 wird ab März 2020 in einer Grundkonfiguration ab 829 Euro in den Handel kommen.