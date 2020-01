O2: Neue Unlimited-Tarife mit maximaler Geschwindigkeitsbegrenzung

Der Telekommunikationsanbieter versucht in Deutschland die Landschaft der Mobilfunkverträge umzukrempeln und bietet erstmals Verträge an, welche nicht im Volumen, sondern in der Geschwindigkeit begrenzt werden.

Die neuen Tarife werden als O2 Free Unlimited in den Varianten Basic, Smart und Max angeboten. Die Preise pro Monat variieren, wie auch die maximale Surfgeschwindigkeit. Während im Free Unlimited Basic maximal 2 MBit/s für 29,99 Euro angeboten werden, kann im Free Unlimited Smart mit bis zu 10 MBit/s für 39,99 im Monat gesurft werden. Der Free Unlimited Max Tarif von O2 bietet keinerlei Begrenzung der Surfgeschwindigkeit und wird für 49,99 Euro angeboten.

Als Besonderheit wird bei dem Smart- und Max-Tarif noch 5G-Ready zur LTE-Nutzung angegeben, wobei dieser Hinweis bei der Basic-Variante fehlt und dieser damit auf die 4G-Nutzung beschränkt ist.

Alle Tarife werden mit einer Flatrate für SMS sowie freiem EU-Roming beworben. Die genannten Preise gelten monatlich für den Abschluss eines Vertrages mit 24 Monaten Mindestlaufzeit. Angeboten werden sollen die neuen Tarife ab dem 4. Februar 2020.