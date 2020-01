Samsung Galaxy Ultra S20 5G mit 100-fachem Zoom?

Wie 91Mobiles berichtet, wird Samsung das neue Galaxy S20 in gleich mehreren Ausführungen und Farbvarianten auf den Markt bringen.

Das neue High-End-Smartphone von Samsung soll als Ultra-Version mit 5G-Modem ausgestattet sein und in den drei Farbvarianten Cosmic Black, Cosmic Grey und Cloud Blue direkt zum Start angeboten werden. Bei dem Kamerasystem soll Samsung auf eine Telephotolinse mit 48 Megapixeln zurückgreifen, welche mit einem 100-fachem Zoom Objekte besonders nah erfassen kann. Das Galaxy S20 und Galaxy S20+ sollen sogar mit einer 60 MP Linse aber ohne den enormen Zoom-Faktor ausgeliefert werden.

Der Preis des Galaxy S20 Ultra 5G will 91Mobiles ebenfalls bereits erfahren haben und gibt bis zu 1.700 US-Dollar in der Vollausstattung von 512 Gigabyte internem Datenspeicher an.