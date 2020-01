The Witcher: Nightmare of the Wolf - Zusätzlicher Film angekündigt

Die Serie "The Witcher" gilt mit mehr als 76 Millionen abrufen als erfolgreichste Eigenproduktion des Streaming-Unternehmens Netflix.

Aufbauend auf dem Erfolg soll neben der Serie noch ein Animationsfilm noch vor dem Start der zweiten Staffel 2021 produziert werden. Der Drehbuchautor DeMayo der dritten Episode hat gegenüber IGN Polen bereits angedeutet, dass Netflix einen Animationsfilm zu der Serie planen soll, über Twitter wurde diese Nachricht dann von Netflix auch bestätigt.

Der Name des Animationsfilms soll "The Witcher: Nightmare of the Wolf" lauten und als Produzent wird neben DeMayo auch die Showrunnerin Lauen S. Hissrich an dem Film beteiligt sein. Wann genau der Film zur Verfügung stehen wird, kann noch nicht beantwortet werden. Der Start der zweiten Staffel von "The Witcher" ist für Anfang 2021 geplant, sodass der Animationsfilm sogar noch in diesem Jahr erscheinen könnte.