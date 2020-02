AMD Big Navi: High-End-GPU bahnt sich an?

Laut einem aktuellen Gerücht arbeitet AMD an dem zeitnahen Release einer neuen High-End-GPU in Form der "Big Navi".

Um künftig wieder im High-End-Segment stärker vertreten zu sein, könnte AMD mit einer neuen Radeon-GPU die High-End-Grafikkarten der 2000er-Serie von Nvidia angreifen. Wie ein Eintrag der südkoreanischen Zertifikationsstelle RRA sollen mit "Silly Season" gleich sechs neue Grafikkarten vorgestellt werden.

Die unkonkreten Daten könnten allerdings auch nur als Platzhalter fungieren, da sich aus den Daten der RRA keine direkten Grafikkarten oder GPUs ableiten lassen. Denkbar wäre ein größerer Navi-Chip mit einem verbesserten RDNA-Design als Radeon RX 5800 oder 5900, welches das Portfolio von AMD ergänzt.

Unbestätigten Angaben zufolge könnte die GPU als "Navi 21" vorgestellt werden und mit 80 CUs sowie 5.120 Shadern gleich doppelt so groß wie in der Radeon RX 5700 XT verbaute Navi-GPU ausfallen. Wie dieser Chip allerdings gekühlt werden will, konnte bislang noch nicht beantwortet werden.