Hulu soll 2021 als Netflix-Konkurrent auch International durchstarten

Hulu ist in den USA einer der größten Streaming-Dienstanbieter überhaupt. Das Unternehmen zählt rund 30 Millionen Nutzer und gehört zu Disney.

Nach dem großen Erfolg von Disney+ scheint der nächste Schritt des Unternehmens zu sein, Hulu für den Weltmarkt zu öffnen. Anders als Disney+ richten sich die Inhalte von Hulu eher an erwachsene, womit der Dienst in direkter Konkurrenz zu Amazon Prime Video und Netflix steht. Hulu fungierte, wie auch die anderen Streaming-Dienstanbieter, bereits als Produzent und die bekannte Serie "The Handmaid's Tale" wurde von Dienst in Auftrag gegeben.

Unklar ist, wie das Angebot von Hulu hierzulande aussehen wird. In den USA bietet Disney verschiedene Kombi-Pakete wie etwa Disney+, Hulu und ESPN+ für knapp 13 US-Dollar im Monat an.