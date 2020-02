Call of Duty: Modern Warfare erhält 2020 neue Episode

Wie Activision Blizzard bekannt gab, wird der Shooter 'Call of Duty: Modern Warfare' in diesem Jahr um eine Episode erweitert werden.

Die durchaus beliebte Serie 'Call of Duty: Modern Warfare' wird in diesem Jahr um eine Episode erweitert, wie der aktuelle COO Coddy Johnson im Rahmen einer aktuellen Investorenkonferenz mitteilte. Welches Entwicklerstudio die geplante Episode allerdings entwickeln wird, wurde noch nicht beantwortet.

Das bislang für 'Call of Duty: Modern Warfare' zuständige Entwicklerstudio Sledgehammer Games hat das Projekt wegen diversen Problemen ausgegeben. Einem aktullen Gerücht zufolge könnte Treyarch als Entwicklungsstudio die Arbeiten an dem neuesten Teil von 'Call of Duty: Modern Warfare' übernehmen.

Erwartet wird der Release der neuesten Episode von 'Call of Duty: Modern Warfare' erst im vierten Quartal 2020. Möglich wäre ein Release zusammen mit den neuen Konsolen von Sony und Microsoft, welche ebenfalls im vierten Quartal 2020 auf den Markt kommen sollen.