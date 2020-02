Google erweitert Stadia um fünf neue Spiele

Zu den Neuvorstellungen für Stadia zählen unter anderem 'Panzer Dragon: Remake' und 'Serious Sam Collection'.

Der Gaming-Streaming-Dienst Stadia von Google wird kontinuierlich um verschiedene Videospiele erweitert. Neben bekannten Titeln wird Google im nächsten Monat auch drei zeitexklusive Spiele für den Dienst vorstellen.

Mit 'Lost Words: Beyond the Page', 'Stacks on Stacks' und 'Spitlings' dürfen sich Pro-Abonnenten des Dienstes über drei Spiele freuen, welche vorerst nur über Stadia erhältlich sind. Mit den neuen Spielen will Google auch neue Nutzer zu Stadia locken und einen Anreiz für den Dienst, welcher in der UHD-Variante knapp zehn Euro im Monat kosten, bieten. Um die Spiele allerdings spielen zu können, müssen diese noch zusätzlich im Stadia-Store erworben werden.

Bislang wird für die Nutzung von Stadia ein Google Chromecast Ultra oder Amazon FireTV Cube vorausgesetzt. Bei Smartphones und Tablets werden nur bestimmte Modelle offiziell unterstützt.