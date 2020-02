Nvidia: GeForce Now mit mehr als 1 Million neuen Nutzern

Der Spielestreaming-Dienst GeForce Now erfreut sich nach Angaben von Nvidia großer Beliebtheit. Trotzdem hat das Unternehmen noch viel Arbeit mit dem Dienst vor sich.

Nach nicht einmal 20 Tagen nach offiziellem Release von GeForce Now kann der Spielestreaming-Dienst von Nvidia mehr als 1 Million Nutzer vorweisen.

Konkret soll es sich dabei um Anwender handeln, welche bislang den Dienst nicht in der Beta-Version getestet haben, sodass nur der Zuwachs in den vergangenen 20 Tagen gezählt wurde. Vor allem die Möglichkeit den Dienst kostenfrei für eine Stunde zu nutzen, macht GeForce Now für viele Spieler interessant. Dank der Möglichkeit eigene Spiele aus den bekannten Shops von Steam oder Epic Games über den Streamanbieter zu spielen, kann viele Anwender im Vergleich zu Stadia, wo die Spiele über den Dienst selbst gekauft werden müssen, überzeugen.

Nichtdestotrotz muss sich Nvidia aktuell bei GeForce Now um einen immer kleiner werdenden Spiele-Katalog kümmern. Neben Acitivsion Blizzard hat nun auch Bethesda fast alle Spiele aus der Bibliothek von GeForce Now entfernen lassen, Nvidia ist weiterhin auf das Wohlwollen der Publisher für den Erfolg des Dienstes angewiesen.