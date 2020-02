NFC: Kontaktloses bezahlen ist im Trend

Wie die Analysten von Juniper Research ermittelt haben wächst die Zahl der NFC-Nutzung aktuell stark an. Bis zum Jahr 2024 könnte der Jahresumsatz bei bis zu 1,5 Billionen US-Dollar liegen. Im aktuellen Jahr wird ein Umsatz mit NFC-Zahlungen von rund 178 Milliarden US-Dollar in den USA erwartet.

Genutzt wird von den Kunden sowohl die Möglichkeit über das Smartphone mit einem NFC-Chip zu bezahlen als auch der in vielen EC- und Kreditkarten integrierter Chip wird von den Kunden verwendet. In den USA erfreut sich vor allem Apple Pay großer Beliebtheit und wird für 43 Prozent aller NFC-Zahlungen genutzt.

In Deutschland ist die Nutzung der NFC-Technologie etwas verhaltener, was vor allem an der Präferenz zum Bargeld hierzulande liegt. Hierzulande ist Bargeld weiterhin das beliebteste Zahlungsmittel und derzeit ist diesbezüglich keine Trendwende zu erwarten.