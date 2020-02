Intel Core i9-10900 ES: Neuer 10-Kerner im Cinebench R15 getestet

Montag, 24. Feb. 2020 11:00 - [ar] - Quelle:YouTube

Die Kollegen von XFastest konnten ein Engineering-Sample des Core i9-10900 genauer unter die Lupe nehmen.

Vor wenigen Tagen ist bereits ein erster Benchmark von einem Core i7-10700F aufgetaucht und nun folge ein weiterer Comet-Lake-Prozessor in Form des Core i9-10900, was die neue Prozessorgeneration in Intel im Desktop-Bereich zu bieten haben wird. Wie üblich sollten die Werte eines Engineering-Samples nicht überinterpretiert werden, bieten aber dennoch einen ersten Ansatz wie schnell die CPUs insgesamt ausfallen werden.

Der für Sockel LGA 1200 konzipierte Intel Core i9-10900 beisitzt 10 Kernen und kann auf 20 Threads zurückgreifen. Die CPU wird von Intel im 14-nm-Verfahren produziert. Die getestete Geschwindigkeit des Prozessors lag bei dem Cinebench-R15-Durchlauf bei 4,4 GHz. Erwartet wird allerdings, dass die CPUs der Comet-Lake standardmäßig mit 5,0 und mehr Takt zu Werke gehen werden.