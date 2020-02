Microsoft gibt neue Details zu Xbox Serie X mit Raytracing

Microsoft hat einige Details zu der Xbox Serie X nun offiziell bestätigt, welche bereits von vielen Journalisten, Analysten und Interessenten vermutet wurden.

Wie über dem offiziellen Xbox-Kanal auf Twitter mitgeteilt wurde, wird die Xbox Serie X auf die Zen-2- und RDNA2-Architektur von AMD basieren und die GPU eine Rechenelsitung von bis zu 12 Teraflops abrufen können. Die Xbox Series X dürfte damit doppelt so schnell wie die Xbox One X und bis zu achtmal so schnell wie die Xbox One sein.

Darüber hinaus hat Microsoft die DXR-Schnittstelle für die Konsole bestätigt und damit auch das DirecX-Raytracing, welches die Xbox Series X unterstützen wird. Zu den weiteren Bestätigungen gehören ein HDMI 2.1 Anschluss sowie ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) für die Verbesserung des Spielerlebnisses am TV.