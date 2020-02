The Division 2: Bis zum 1. März kostenlos spielbar

Ubisoft versucht die Verkäufe von 'Tom Clancy's The Division 2' noch einmal anzukurbeln und bietet das Spiel aktuell kostenlos zum Testen an.

Wer sich bislang noch kein eigenes Bild zu 'Tom Clancy's The Division 2' gemacht hat, kann aktuell das Spiel bis zum 1. März 2020 ausgiebig testen.

In etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung von 'Tom Clancy's The Division 2' bietet Ubisoft das Spiel, passend zum kommenden DLC "Die Warlords von New York" in einem kostenlosen Gaming-Wochenende allen Spielern zum Testen an. Angeboten wird das Spiel über den hauseigenen Launcher Uplay sowie dem Epic Game Store.

Bei späterem Erwerb des Spiels kann der Fortschritt übernommen werden und zu der Aktion wird das Spiel selbst zu einem stark reduzierten Preis von drei Euro im Store von Uplay gelistet. Der Season-Pass wird ebenfalls vergünstigt für 12 anstatt 40 Euro angeboten, für "Die Warlords von New York" werden 30 Euro verlangt.