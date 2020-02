Corsair: Neue Kühlsysteme in Weiß vorgestellt

Die neuen weißen Lüfter der iCUE QL RGB Serie von Corsair sowie die Hydro-X-Series und der XC7 RGB CPU-Wasserblock erweitern ab sofort das Portfolio von Corsair.

Mit den neuen, weißen Komponenten will Corsair den Anwendern die Möglichkeit bieten die eigene Hardware nach den eigenen Wünschen in Farbgebung zu gestalten. Die neu vorgestellten iCUE QL RGB wurden bereits 2019 mit 34 RGB-LEDs und PWM-Unterstützung in Schwarz vorgestellt nun sind die Lüfter auch in Weiß sowohl in 120 mm als auch 140 mm Größe erhältlich.

Die XD5 RGB-Pumpe mit Ausgleichsbehälter von 330 Millimeter lässt sich ebenfalls in Weiß erwerben und der dazu passende neue XC7 RGB-CPU-Wasserblock kann mit zusätzlichen RGB-LEDs aufwarten. Angesteuert werden können die RGB-LEDs über die iCUE-Software des Herstellers. Alle vorgestellten Produkte sind ab sofort im Handel erhältlich.