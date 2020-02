Thermaltake G-Serie: Gehäuse mit Sichtfenster und RGB-Beleuchtung

Freitag, 28. Feb. 2020 16:15 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die drei neuen Gehäuse G31, G32 und G33 von Thermaltake sind sehr ähnlich aufgebaut und nur die Front der Gehäuse ist etwas anders gestaltet.

Alle drei Gehäuse gehören der Commander G-Serie an und sind mit einem großen Sichtfenster aus gehärtetem Glas versehen. Zur Ausstattung aller Modelle gehört ein 200-mm-ARGB-Lüfter in der Front sowie ein RGB-Schalter am I/O-Port auf der Oberseite. Darüber hinaus ist noch ein 120-mm-Lüfter an der Rückseite installiert, sodass bereits ab Werk ein sehr guter Luftstrom für die verbauten Hardwarekomponenten garantiert werden kann.

Die Gehäuse verfügen standardmäßig über abnehmbare Staubfilter und sollen eine hervorragende Belüftung der Hardware ermöglichen. Die Frontpanels unterscheiden sich je nach Modell, weshalb Thermaltake den Gehäusen auch eigene Namen spendiert.

Angaben zur Verfügbarkeit oder Preisgestaltung für die neuen Gehäuse der G-Serie machte Thermaltake noch nicht.