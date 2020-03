Mountain.gg startet Kickstarter fÃ¼r das innovatiste Keyboard mit Killer-Features

Mountain will das innovativste und personalisierbarste Keyboard über eine Kickstarter Kampagne an den Start bringen. Mit integrierten Display Keys, modularem Numpad, modularem Media Dock mit Display Dial, hot-swappable Switches und vielem mehr.

Everest, so heißt das neue komplett frei anpassbare, mechanisches Gaming-Keyboard, dass der Hersteller ab sofort über eine Kickstarter Kampagne realisieren will. Bereits 6 Stunden nach dem Start wurde das erste Funding-Ziel für das Everest Keyboard erreicht und die Version mir maximaler Ausstattung ist bereits nicht mehr verfügbar.

Das neue Keyboard wird so weit anpassbar sein, dass selbst die genutzen Switches im Keyboard einfach per Hot-Swap getauscht werden können. Damit ist es erstmals möglich sich sein eigenes personalisiertes Keyboard mit verschiedenen Schalter-typen wie red, brown, blue zusammen zu stellen.

Kleinere Versionen des Everest Keyboards können aber ab 95 Euro noch über Kickstarter vorbestellt werden. Das Everest Keyboard steht als Core-Version im TKL-Format und als Max-Variante mit modularem Numpad und Media Dock zur Verfügung.

Mountains Design-Philosophie steht auf vier Säulen: Innovation, Performance, Ästhetik und Modularität. Everest setzt auf völlig neu entwickelte und zum Patent angemeldete Features wie integrierte Display-Keys, die sich frei mit beliebigen Icons und Shortcuts anpassen lassen. Das modulare Media Dock mit Display Dial erlaubt bislang ungekannte Möglichkeiten bei Kontrolle und Monitoring des Systems. Ein ebenfalls modulares und via Magneten zu verbindendes Numpad, mit magnetischen Füßen, die verschiedene Höheneinstellungen ermöglichen und kinderleicht anpassbar sind, runden das Gesamtpaket ab. Mit zwei Aluminium-Faceplates in gefräster CNC-Optik wird der Premiumanspruch sowohl hinsichtlich der Materialgüte als auch der Ästhetik gewahrt.

Jedes Everest Exemplar lässt sich je nach Geschmack und Stil personalisieren.Hot-swappable Cherry MX Switches für jeden Anwendungsfall und per-Key RGB-Beleuchtung mit 16,7 Millionen Farben stehen dafür bereit, ebenso wie eine magnetische Handballenauflage, die für maximalen Komfort bei längeren Sessions sorgt. Ein USB 3.2 Gen 1 Hub bietet einen zusätzlichen High-Speed USB-Port und minimiert so unnötigen Kabelsalat oder den Bedarf für Verlängerungskabel. N-Key-Rollover stellt sicher, dass Everest niemals ins Stottern gerät, ganz gleich, wie viele Inputs erfolgen. Die kinderleicht zu bedienende und selbstentwickelte Base Camp™ Software bietet neben dem Macro-Wizard eine Fülle von Features.

“Von Anfang an war unsere Philosophie davon geprägt, den User bei jeglichen Produktentwicklungen in den Mittelpunkt zu stellen”, sagt Tobias Brinkmann, Gründer und CEO von Mountain. “Wir wollten ein innovatives Keyboard erschaffen, das mit Modularität ein bislang ungekanntes Level an Personalisierbarkeit erreicht und sich so jedem Style anpasst. In seiner Essenz ist Everest das Keyboard, das wir für uns selbst wollen.”

Ein wesentlicher Teil bei der Produktion von Everest ist auch die Minimierung negativer Umwelteinwirkungen. Everest und seine modularen Komponenten wurden speziell auf Langlebigkeit hin entwickelt. Plastikverpackungen lassen sich nicht gänzlich vermeiden, weshalb ausschließlich recyclebares Plastik Verwendung findet. Die Verpackung selbst ist außerdem so gestaltet, dass sie wieder- und weiterverwendet werden kann. Mountain hat eine Partnerschaft mit Plastik Bank geschlossen, um insgesamt 25.000 kg Plastikmüll aus unserer Umwelt zu entfernen. Jeder Kauf von Everest unterstützt dieses Projekt.

Everest wird in zwei Versionen veröffentlicht, Everest Core und Everest Max, verfügbar auf Kickstarter ab 95€. Die verschiedenen Ausstattungen des Everest sehen wie folgt aus:

Everest Core

Das Everest Core enthält das Basis-Keyboard mit einem 2m USB Type-C Kabel, 5 zusätzliche Cherry MX Switches, 1x Mountain Keycap, 1x Keycap & Switch Removal Tool, 4x Spacer für Everests Füße und 1x Set Mountain Logo Sticker.

Everest Max

Zusätzlich zum Inhalt der Core Version enthält Max das Media Dock mit Display Dial, Numpad mit 4 Display Keys, Handballenauflage, 4 zusätzliche Spacer fuer Everests Füße und 1x 15cm USB Type-C to Type-C Kabel.

Allgemeine Everest Features: