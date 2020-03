Am 20. März wird Bethesda das neue 'Doom Eternal' vorstellen. PC-Spieler dürfen sich auf ein Shooter der Extraklasse in 4K-Auflösung freuen, wenn nicht die Stadia-Variante benutzt wird.

Wie Bethesda in einem Blogbeitrag bekannt gab, wird die Stadia-Version von 'Doom Eternal' in 1.800p mit 60 Bildern pro Sekunde auf die Bildschirme gestreamt, Das Signal wird dann bis zu 2160p hoch skaliert um als 4K-Inhalt erkannt zu werden. Die Bildverbesserung HDR kann aber angeboten werden. Damit entspricht die Bildqualität der Xbox One X.

Die PlayStation 4 Pro muss sich bei 'Doom Eternal' mit 1.440p begnügen um 60 FPS liefern zu können, die Version wird aber auch auf 4K hoch skaliert.