Coronavirus: Sky Ã¼bertrÃ¤gt FuÃŸball-Bundesliga-Konferenz im FreeTV

Im Zuge der Eindämmung des Coronavirus, werden die Fußball-Bundesligaspiele ohne Fußballfans im Stadion stattfinden. Damit nicht alle Fans in die nächste Kneipe müssen, hat der PayTV-Anbieter Sky angekündigt, die Konferenz kostenlos im FreeTV zu übertragen.

Am Samstagnachmittag steht das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 an, welches jedes Halbjahr als eines der Höhepunkte der Ruhrpottduelle der Fußballbundesliga gilt. Ebenfalls treten an diesem Samstag 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig gegen den SC Frei­burg und TSG 1899 Hoffen­heim gegen Hertha BSC an.

Sky bietet sowohl die Konferenz der ersten als auch zweite Bundesliga am Samstag an. Die Bundesliga-Spiele am Freitag sowie Sonntag können nur Sky-Abonennten sehen.

Ausgestrahlt werden die Konferenz über Sky Sport News HD, der Sender ist frei empfangbar über das Kabel- und Satellitennetz.