Doom Eternal: Der offizielle Launch Trailer ist da!

Donnerstag, 12. Mär. 2020 22:24 - [rj]

Die Zeit des Slayers ist erneut gekommen und am dem 20.03 darf man sich in DOOM Eternal wieder den finstersten Dämonen entgegen stellen.

Den offiziellen Launch-Trailer in seiner ganzen grausamen Herrlichkeit könnt ihr euch jetzt bereits anschauen. Doom Eternal wird eine Schlacht durch Himmel und Hölle, mit mehr Dämonen und Glory Kills, riesigen Kolossen, vollkommen neuen Umgebungen und vielem mehr im bisher größten und ambitioniertesten Spiel von id Software! Die Vorbestellung des neuen Titels ist unter anderem auf Amazon* möglich.

DOOM Eternal, auf der E3 2019 mit „Best Action Game“ und „Best PC Game“ und auch bei den gamescom awards 2019 als "Best Action Game" ausgezeichnet, erscheint am 20. März 2020 auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia sowie zu einem späteren Zeitpunkt auf der Nintendo Switch.