Coronavirus: Amazon heuert 100.000 neue Mitarbeiter an

In den USA hat Amazon mehr als 100.000 neue Mitarbeiter eingestellt, welche die Belegschaft in der aktuellen Krise unterstützen soll.

Bedingt durch das Coronavirus nehmen viele Menschen vermehrt Online-Shops in Anspruch. Viele Geschäfte des alltäglichen Lebens wie Bekleidungsgeschäfte oder größere Kaufhäuser bleiben komplett geschlossen, was den Markt weiter ins Internet verlagert. Um auch weiterhin den Ansturm auf die Waren in dem gewohnt schnellen Tempo bei Amazon verarbeiten zu können, hat das Unternehmen in den USA mehr als 100.000 zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt. Neben den Neueinstellungen soll auch der Arbeitslohn um zwei US-Dollar, wie bei in der Weihnachtszeit erhöht werden.

Vorerst beschränkt Amazon die vermehrten Einstellungen auf die USA, in anderen Regionen könnte das Unternehmen in den kommenden Wochen aber ähnliche Maßnahmen ergreifen, um die aktuelle Nachfrage decken zu können.