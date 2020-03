Mittwoch, 18. Mär. 2020 19:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Online-Spieleanbieter GOG bietet aktuell 27 Spiele komplett kostenlos an und hat gleichzeitig verschiedene Angebote im Spring-Sale.

God old Games bietet eine Reihe von Spiele aktuell komplett kostenlos an. Darunter 'Beneath a Steel Sky', 'Shadow Warrior Classic Complete' und 'Ultima 4'. Die Aktion findet im Rahmen der "Stay at Home"-Aktion auf Grund des Coronavirus statt.

Zusätzlich hat GOG mit dem String-Sale verschiedene Spiele im Angebot, wie etwa 'The Witcher 3: Wild Hunt' für 8,99 Euro oder die GOTY-Edition für 14,99 Euro.Zu den weiteren Angeboten zählen 'Pillars of Eterniry', 'Elder Scrolls' oder 'Pathfinder'. Der Spring-Sale wird bis zum 30. März 2020 veranstaltet.

Dank einer Liste der kostenlosen Spiele, können diese schnell und einfach direkt in den Warenkorb gelegt werden. Für den Spring-Sale bietet GOG ebenfalls eine passende Liste an.