Blizzard verschenkt derzeit den kostenlosen Buff f├╝r doppelten XP-Bonus in 'World of Warcraft'.

Viele Spieler nutzen die Pandemie, um mehr Zeit mit Videospielen zu verbringen, mit extra Boni versuchen die Entwickler die Spieler bei Laune zu halten.

BLizzard, die Entwickler und Publisher von 'World of Warcraft' spendieren derzeit den Buff "Wind der Weisheit", welcher die Erfahrungspunkte in dem Spiel verdoppelt. Bis einschließlich dem 20. April 2020 wird der Buff angeboten und erleichtert damit enorm den Level-aufstieg in dem MMOPRG.Um den XP-Bonus weiter zu verstärken, können zudem weitere Buffs verwendet werden.

Neben Blizzard bieten auch andere Entwickler gerade Anreize für ihre Spiele den Gamern an. Einige Spiele wie 'Der Herr der Ringe Online' kann derzeit kostenlos getestet werden.