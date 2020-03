Montag, 30. Mńr. 2020 19:15 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Um einen Beitrag gegen die Corona-Pandemie zu leisten, hat Xiaomi angek├╝ndigt die erste Lieferung von Atemschutzmasken an das Deutsche Rote Kreuz zu spenden.

Insgesamt wird Xiaomi rund 100.000 Atemschutzmasken an das Deutsche Rote Kreuz spenden und damit einen nicht unerheblichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie durch COVID-19 leisten.

Das Deutsche Rote Kreuz nimmt die Lieferungen entgegen und wird dabei unterstützen die Sanitätsmaterialien in Deutschland zu verteilen. In Abstimmung mit den lokalen Behörden sollen die Atemschutzmasken in die besonders stark betroffenen Regionen gebracht und verwendet werden.

Xiaomi lässt es sich nicht nehmen, die Aktion mit der Öffnung des eigenen Online-Shops in Deutschland zu verknüpfen. Insgesamt erhofft sich das Unternehmen durch die Aktion in ein allgemein positives Licht zu rücken und damit die eigenen Produkte auch hierzulande zu verkaufen.