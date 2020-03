PlayStation 5: Zum Release ein SchnÃ¤ppchen?

Sony könnte mit einer aggressiven Preisgestaltung die vermeintlich leistungsschwächere Next-Gen-Konsole besonders attraktiv anbieten.

In Kanada hat ein erster Händler die PlayStation 5 für einen Vorbestellpreis von 559 CA-Dollar aufgenommen und will die Konsole zudem mit einem Rabatt von 10 Prozent anbieten, wenn Kunden jetzt schon mit einer Anzahlung von mindestens 100 CA-Dollar in Vorleistung gehen. Bei dem aktuellen Umrechnungskurs würde damit die PlayStation 5 für rund 384 Euro ohne Steuern kosten, was auf einen Verkaufspreis von rund 399 Euro für den europäischen Raum hindeutet.

Leistungstechnisch wird die PlayStation 5 von Sony wohl nicht mit der Xbox Serie X von Microsoft mithalten können. Während die PlayStation 5 mit einer Rohleistung von 10,28 TFLOPS arbeitet, kann die Xbox Serie X eine Leistung von bis zu 12,15 TFLOPS abrufen.