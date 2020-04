Gamescom 2020: Neue AnsÃ¤tze fÃ¼r eine erfolgreiche Messe

Die Gamescom 2020 in Köln soll wie gewohnt stattfinden. Während die meisten Veranstalter wegen der Pandemie jegliche Großveranstaltungen absagen, will die Gamescom einen eigenen Weg finden.

Die aktuelle Pandemie, ausgelöst durch die Krankheit COVID-19, stellt aktuell eine absolute Ausnahmesituation dar.

Alle Messen und Veranstaltungen in den letzten Wochen mussten abgesagt werden und aktuell ist noch nicht abzusehen, wann in Deutschland der Normalzustand wiederhergestellt werden kann.

Trotz aller Widrigkeiten will die Messe Köln die Gamescom 2020 Ende August wie geplant veranstalten. Bis zum 25. August 2020 könnte sich die Lage auch bereits wieder normalisieren, viele Experten gehen jedoch nicht davon aus.

Mit einem überarbeiteten Konzept in Absprache mit den Behörden, soll die Gamescom 2020 aber auch in diesem Jahr stattfinden. Die digitalen Formate wie Opening Night Live und Gamescom now soll dabei deutlich ausgebaut werden, sodass die wichtigsten Events auf der Messe auch direkt vor dem Bildschirm erlebt werden können. Eine Verschiebung der Messe wurde bereits ausgeschlossen.