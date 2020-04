Das für die PlayStation 4 bereits angekündigte 'The Last of Us 2' von Naughty Dog wird trotz eigentlicher Fertigstellung nicht auf den Markt kommen.

Wie die Entwickler von Naughty Dog bekannt gaben, wird 'The Last of Us 2' vorerst nicht erscheinen. Man habe zwar zuletzt versucht unter Hochdruck an der Fertigstellung des Spiels zu arbeiten, bedingt durch die Pandemie COVID-19, wird das Spiel aber nicht wie geplant veröffentlicht.

Das besonders ärgerliche an der Situation ist, dass das Spiel selbst, bis auf kleinere Bugs, bereits fertig ist. In dem zweiten Teil von 'The Last of Us' wird der Spieler die Rolle von Ellie übernehmen. Die Teenagerin aus dem Teil 1 ist nun 19 Jahre alt und scheint auf einem Rachefeldzug zu sein.

Wann 'The Last of Us 2' in den Handel kommt, konnten die Entwickler nicht prognostizieren. Darüber hinaus hat Sony auch angekündigt 'Iron Man VR' nicht mehr fristgerecht auf den Markt bringen zu können.