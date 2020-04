Messtech-24 - neuer Online-Shop für Messtechnik

Der Online-Shop von Messtech-24 bietet Lösungen im Bereich der Messtechnik für die verschiedensten Einsatzbreiche an. Unter anderem findet man im Sortiment Equipment für nahezu jede Anwendung, vom Hobby-Segment bis hin zu industriellen Messaufgaben. Die Messgeräte sind Qualitätsgeprüft und werden in Werkzeugmaschinen, Maschinenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrttechnik, Zulieferern der Industrie, Metallurgie, Chemie, Pharmazie und Lebensmittelindustrie sowie in Labors von Universitäten und Instituten usw. eingesetzt.

Multimeter

Mit der Verbreitung elektrischer Geräte nimmt auch der Einsatz elektronischer Fehlerdiagnosegeräte immer weiter zu. Jeder Computer, jede Mikrowelle und jedes moderne Auto ist mit elektronischen Komponenten ausgestattet. Die Wahrscheinlichkeit einer Fehlfunktion oder eines vollständigen Ausfalls ist gerade bei intensiven Anwendungen nicht gering. Um die Funktionalität elektronischer Komponenten zu testen und die Ursache einer Fehlfunktion zu ermitteln, sind Multimeter mit ihren vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten erste Wahl.

Mit diese multifunktionalen Messgeräten können gleich mehrere Messgrößen in verschiedenen Messbereichen ermittelt werden. Sie können für Wechselstrom als auch für Gleichstrom verwendet werden und bieten zudem je nach Ausführung weitere Funktionen über Wiederstands oder Kapazitätsmessung bis hin zu Frequenzen oder sogar Temperaturen. Aufgrund des niedrigen Kaufpreises und des großen Anwendungsbereichs ist das Multimeterinstrument das am häufigsten verwendete Mess- und Diagnosegerät.

Oszilloskope

Oszilloskope zeigen eine Spannungskurven über kurze Zeitabschnitte auf einem großen Display, die zum Beispiel von Multimetern nicht an gezeigt werden können. Sie sind daher ideal um Spannunsverläufe im Detail in hohen Frequenzbereichen anzuzeigen.

Hochwertige Geräte können den Spannungsverlauf im Bereich von Nanosekunden anzeigen und Frequenzen bis hin in den GHz Bereich erfassen. Neben der unterschiedlichen Leistung in der Messfreuqenz unterscheiden sich die Modelle vor allem in der Anzahl der möglichen Kanäle, die gleichzeitig gemessen werden können und natürlich in der Ausstattung bei verschiedenen Softwarefunktionen.

Im Shop von Messtech-24 findet sich eine breite Auswahl an leistungsfähigen Oszilloskopem verschiedener Hersteller, darunter Mixed-Signal-Oszilloskope, Digital-Speicher-Oszilloskope (DSO) oder Sampling-Oszilloskope und natürlich dazu passendes Zubehör.

Wiegetechnik

Messtech-24 bietet neben Messgeräten aus dem Bereich der Elektrik auch Waagen in vielen Variationen an. Von Industriewaagen über Laborwaagen bis hin zu Tisch- und Krankenhauswaagen. Beim Angebot der Waagen wird je nach Messaufgabe auf genauigkeit und langlebig geachtet. Viele Wiegeinstrumente bieten dabei die Übertragung und Auswertung von Daten auf einem PC and um entsprechende Funktionen wie Stückzählfunktion bereitzustellen. Die anbebotenen Waagen sind für den Einsatz in allen möglichen Tätigkeitsbereichen in Industrie, Vertrieb, Verkehr, Handwerk, Forschung und Entwicklung sowie natürlich im Privat- und Hobbybereich geeignet.

Prüfplaketten

Viele Geräte und elektronische Geräte erfordern regelmäßige Überprüfungen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Solche Überprüfungen verringern das Risiko eines Ausfalls verschlissener Teile und verhindern Unfälle und unnötige Ausfälle am Arbeitsplatz. Umfang und Häufigkeit der Prüfungen hängen von der Verschleißanfälligkeit und oft von gesetzlichen Reglungen ab. Deshalb werden insbesondere elektrische Geräte in der industrie häufig nach einer bestandenen Prüfung mit Prüfplaketten versehen. Um die Intervalle zwischen den Inspektionen sowohl für den ausführenden Inspektor als auch für die Benutzer der Objekte korrekt und klar zu veranschaulichen, haben sich Testaufkleber mit Jahreszahlen und monatlichen Anzeigen bewährt. Neben solchen Prüfplaketten können im Messtech-24 Online-Shop auch dazu konforme Testausweise bestellt werden.

Ab dem 4. April präsentiert sich der Messtech-24 Online-Shop seinen Kunden mit frischem Anstrich und erweitertem Sortiment.