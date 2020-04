New World verschoben: Amazon kann Release-Termin nicht einhalten

Donnerstag, 09. Apr. 2020 21:59 - [ar]

Amazon* wird nicht wie geplant das heiß erwartete MMO 'New World' am 25. Mai veröffentlichen.

Das von den Amazon Game Studios entwickelte MMO 'New World' wird erst am 25. August 2020, und damit genau drei Monate nach dem eigentlichen Release in den Handel kommen.

Als Grund für die Verschiebung wird die derzeitige Arbeit im Home-Office bedingt durch die Pandemie verursacht durch das Coronavirus genannt. Die für ein Videospiel eher ungeeignete Arbeitsweise führte zu einigen komplizierten, technischen Problemen, welche laut Game Director Scot Lane nicht einfach zu beheben sind.

In einem Video richtet sich Lane selbst an die Fans und Interessenten des noch unveröffentlichten MMOs. Insgesamt sollen die Entwickler aber gute Fortschritte an dem Spiel machen und die zusätzliche Zeit sinnvoll nutzen.

Eine Closed-Beta zu 'New World' könnte es dann im Juli des aktuellen Jahres nach dem bereits laufenden Alpha-Test geben.