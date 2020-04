Freitag, 10. Apr. 2020 06:08 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Xiaomi und die Telekom haben eine weitreichende Partnerschaft angekündigt. Mit der Kooperation möchte die Telekom das Angebot an Smartphones für seine Kunden erweitert und Xiaomi die eigene Marke in Deutschland festigen.

Zum Start der neuen Partnerschaft wird das Mi Note 10 Pro mit der 108-MP-Penta-Kamera-Setup über die Telekom angeboten. Als besondere Zugabe erhalten die Käufer den Mi Robot Builder Rover gratis dazu.

Angeboten wird das Mi Note 10 Pro in verschiedenen Magenta-Mobil-Verträgen der Telekom bereits ab einen Euro. Das Mittelklasse-Smartphone Redmi Note 8 Pro kann ebenfalls in der Konfiguration mit sechs Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Datenspeicher in den Magenta-Mobile-Tarifen konfiguriert werden.