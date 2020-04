be quiet! Pure Base 500DX mit hoher Kühlleistung und Beleuchtung

Mittwoch, 15. Apr. 2020 17:43 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Netzteil und Gehäusespezialist be quiet! hat das neueste Gehäuse der Pure-Base-Serie präsentiert.

Das neue Pure Base 500DX besitzt ein besonders gut durchdachtes Design, wobei der Schwerpunkt bei der Innenraumentwicklung auf einer hohen Kühlleistung lag.

Durch eine optimierte Luftzufuhr soll das Pure Base 500DX die verbaute Hardware, bei entsprechender Belüftung, besonders gut kühlen können. Darüber hinaus verbaut be quiet! eine ARGB-Beleuchtung, welche als Streifen in der Front sowie an der Gehäuseoberseite zu erkennen ist.

Im Inneren des Gehäuses finden Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 369 Millimeter einen Platz und der CPU-Kühlkörper kann eine Höhe von bis zu 190 Millimetern besitzen. Für Massenspeicher stehen bis zu fünf 2,5-Zoll oder alternativ drei 3,5- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke verbauen.

Als Frontanschlüsse dienen zwei USB-Ports, wobei einer davon mit dem Typ-C-Stecker sowie USB-3.1-Gen2-Standard angeschlossen werden kann. Die obligatorischen Audioanschlüsse dürfen natürlich auch bei dem Pure Base 500DX nicht fehlen.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Pure Base 500DX von be quiet! liegt bei 99,90 Euro.