Nvidia GeForce 445.87 als Game-Ready-Treiber für Minecraft RTX Beta

Mit 'Minecraft RTX Beta' steht ein Update für alle RTX-Grafikkarten von Nvidia für das Klötzchen-Puzzle-Spiel zur Verfügung.

Um das optimale Spielerlebnis mit einer RTX-Grafikkarte und 'Minecraft' zu erhalten, wird die Verwendung des GeForce-Treibers 445.87 empfohlen. Darüber hinaus bietet der neue Treiber weitere Verbesserungen für 'Call of Duty Modern Warfare 2: Campaign Remastered', 'Saints Row: The Third Remastered' und 'SnowRunner'.

Ein ärgerlicher Fehler mit einem "Blue Screen of Death"(BSOD) in Verbindung mit 'Rise of the Tomb Raider' im DirectX 12 Modus wurde ebenfalls behoben und das Flickern bei 'Doom Eternal' sowie bei weiteren Spielen im Direct X11 Modus wurde behoben.

Die Liste aller Änderungen sowie der Download des Treiber steht direkt über die Website von Nvidia zur Verfügung.