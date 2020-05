Samsung: Neues Falt-Smartphone noch für 2020 angekündigt

Samsung will noch in diesem Jahr ein neues Smartphone mit faltbarem Display anbieten.

Die Technologie der faltbaren Smartphones ist noch immer noch gänzlich ausgereift und steckt weiterhin in den Kinderschuhen. Samsung will die Technik aber weiter voranbringen und auch in diesem Jahr noch ein Smartphone mit einem faltbaren Display veröffentlichen.

Im aktuellen Finanzbericht von Samsung wird den Investoren in der zweiten Jahreshälfte 2020 ein neues Premium-Smartphone mit Falt-Technologie versprochen. Der durch die COVID-19-Pandemie angeschlagene Hersteller will durch neue Premium-Geräte die aktuellen Rückschläge bei den Verkäufen etwas auffangen.

Bei dem Smartphone wird es sich voraussichtlich um das Galaxy Fold 2 handeln. Darüber hinaus wird mit einem neuen Galaxy Note von Samsung gerechnet. Möglich wäre ein Release des Galaxy Fold 2 im August 2020.

Bedingt durch die kostspielige Technik des Displays, dürfte auch das Galaxy Fold 2, wie sein Vorgänger, nur als absolutes Premium-Modell für mehr als 1.000 Euro im Handel zu finden sein.