Mit der Twist-Serie möchte der RAM-Hersteller ZADAK neue Kunden im Gaming- und Enthusiasten-Bereich gewinnen.

Die neu vorgestellten Speichermodulen werden mit bis zu 4.133 MHz angeboten und können durch 32 Gigabyte pro RAM-Riegel in der maximalen Konfiguration von acht Module bis zu 256 Gigabyte Arbeitsspeicher bereitstellen. Um diese hohen Taktraten zu erreichen, wird allerdings eine Standardspannung von 1,4 Volt gefordert.

Die Module selbst sind in Schwarz und Silber gehalten und kommen ohne Beleuchtung in einem eher schlichten Design im Low-Profile-Format auf den Markt. ZODAK gibt eine allgemeine Kompatibilität mit den neuesten Intel-CPUs bei vier Modulen und der AMD-Threadripper-3000-Serie von AMD bei den Kits mit acht Module an.