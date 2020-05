Pawbo Crunchy: Der Einstieg in die Smart-Home-Welt für das Haustier

Donnerstag, 07. Mai. 2020 19:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Mit dem Pawbo Crunchy hat New Pet in Town ein Smart-Device für Haustiere entwickelt.

Der Trend der smarten Geräte im Haushalt gehen bereits von Staubsaugerroboter über smarten Glühbirnen und mit dem Pawbo Crunchy nun auch bis hin zu smarten Futterspendern für die eigenen Haustiere.

Die Funktionen des Pawbo Crunchy sind für einen Futterspender besonders vielseitig. Mit einer genauen Menge an Futter kann das Haustier auch bei Nichtanwesenheit zielgerichtet gefüttert werden. Bis zu 10 Mal am Tag kann der Futterspender eine selbst definierte Menge an Futter dem Tier zur Verfügung stellen. Mit dem Pawbo Crunchy sollen vor allem Gewichtsprobleme wegen Überfütterung aktiv verhindert werden können.

Über eine App für das Smartphone wird der Besitzer über die Menge des Essens in Echtzeit informiert und kann damit leichter das Gewicht des Haustieres leichter kontrollieren. Mit einer maximalen Füllmenge von bis zu 6 Litern reicht das Fassungsvermögen je nach Tier auch für mehrere Tage, sodass an die Fütterung automatisch von dem Pawbo Crunchy auch im stressigen Alltag automatisch erfolgen kann.

Der Preis des Pawbo Crunchy von New Pet in Town liegt aktuell bei 179,00 Euro und kann direkt über die Website des Herstellers bezogen werden.

New Pet in Town, als Tochterfirma von Acer entwickelt derzeit mehrere Smart-Geräte für den Heimtierbedarf, wie etwas den Pawbo Spring, welcher als intelligenter Wasserbrunnen für die Frischwasserversorgung von Tieren ausgelegt ist.